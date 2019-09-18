- "Ağrı balı kahvaltılık değil ilaçtır"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yanı sıra son yıllarda arıcılığın da en fazla yapıldığı illerden biri haline gelen Ağrı'da, kaliteli bal üretmek için mayıs ayında dağlık alanlara gelerek konaklayan arıcıların zorlu bal hasadı devam ediyor.

Kışın sert geçtiği bölgede karların erimesiyle, ilkbaharda zengin bitki örtüsü ve endemik yapısıyla doğal zenginliğe sahip Sinek Yaylası'na yakın köylere giden konar göçer arıcılar, bal hasadı dönemi dolayısıyla tatlı bir telaş yaşıyor.

Mayıs ayında dağlık bölgelerin yoluna koyulan ve 3 ay evlerinden uzakta arı kovanlarının başında bekleyen arıcılar, daha iyi bal üretebilmek için zorlu bir çalışma yürütüyor.

Şehrin gürültüsü ve teknolojinden uzak bir yaşam sürerek hem stres atan hem de kaliteli bal elde etmek için meşakkatli çalışma yürüten arıcılar, sıcak geçen yaz mevsiminin ardından şu sıralar bal sağımı için kolları sıvadı.

Kovanları tek tek kontrol eden arıcılar, peteklerin üzerini temizledikten sonra bal sağımı yapıyor.

- "22 bin 300 civarında kovan sayımız var"