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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Belediyenin kapılarını söküyoruz, x-ray cihazlarını da kaldırıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:01 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cuma günü belediyenin kapılarını söküyoruz.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cuma günü belediyenin kapılarını söküyoruz. Güvenlik nedeniyle oraya konulan x-ray cihazlarını da kaldırıyorum" dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’den belediye meclis üyeliğini kazananlar için Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mazbata törenine katıldı. Sayan, yaptığı konuşmada, "Ağrı büyük bir destan yazdı, bütün Türkiye bu destanı okudu. Mirgün Cabas Ağrı’yı kötü gösterdi. Ona Ağrı’nın ne olduğunu göstereceğiz. Ağrı bir denizdir, bir okyanustur. Haddini bilmeyen, kendini bilmeyen gazeteci müsveddesinin Ağrı’ya hakaret etmesi, hakir görmesi kabul edilebilecek bir durum değil. Sizin onurunuz benim onurumdur. Sizin şerefiniz benim şerefimdir. Buraya hizmetkar olmaya geldim. 5 yıl sonra burada 4-0 yapabilir miyim, 4 milletvekili çıkarabilir miyim, Ağrı’yı Türkiye’nin yıldız şehri yapabilir miyim, bu iddialarla geldim. O kitapçıktaki her sayfa benim namusum ve şerefimdir. Onu gerçekleştirmeye geldim. Ben buraya evden ya da belediyenin koltuğundan gelmiyorum. Fatih Mahallesi’nde tandırda ekmek pişiren teyzenin yanından kalkıp geldim. Bir gün kendimi sizin üzerinizde göreceksem, bir gün sizi daha altta göreceksem ya Rabbi, sen şimdiden belediye başkanlığını elimden al” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü dile getiren Sayan, Ağrı’nın sorunlarını anlatıp yardım istediğini söyledi. Halkın da gereken desteği verdiğini belirten Sayan, "Ağrı’nın kötü kaderine ’dur’ diyeceğiz. Cumhurbaşkanımız İstanbul’da belediye başkanı olurken su yoktu ya, her tarafta çöp vardı ya. Cumhurbaşkanımız o şehri yıldız şehir yaptı ya. Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı’nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım. Herkese adaletli davranacağım, hata yaptığımda beni uyarın. Cuma günü Merkez Camisinde okutacağımız mevlitten sonra Vali Süleyman Elban’dan görevi devir alacağız. Cuma günü belediyenin kapılarını söküyoruz. Güvenlik nedeniyle oraya konulan x-ray cihazlarını da kaldırıyorum” diye konuştu.
Sayan, konuşmasının ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’den belediye meclis üyeliğini kazananlara mazbata verdi. Sayan, il genel genel meclis üyelerini tanıtmasının ardından tören sona erdi. Törene, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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