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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Mahallenizde çalışan gariban çöpçülere kızmayın, gelin bana kızın’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Mahallenizde çalışan gariban çöpçülere kızmayın, gelin bana kızın’’ dedi.31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, belediye önünde vatandaşlara seslenerek, "Hep birlikte güzel işler yapacağız ve bir şey daha söylüyorum.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Mahallenizde çalışan gariban çöpçülere kızmayın, gelin bana kızın’’

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Mahallenizde çalışan gariban çöpçülere kızmayın, gelin bana kızın’’ dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, belediye önünde vatandaşlara seslenerek, "Hep birlikte güzel işler yapacağız ve bir şey daha söylüyorum. Biz daha önce vali beyden rica etmiştik. Su faizlerini affetmişti. Yarından itibaren fakir ailelerin bütün su borçlarını da affediyoruz. Bizim sebzeci esnafımız var, taksici esnafımız var. Onların da belediyeye borçları var. Onlara da çizik atacağız. Hep birlikte olacağız. Tertemiz bir sayfa, yepyeni bir sayfa, yeni bir Ağrı, yeni bir gelecek kuracağız. Hep birlikte olacağız. Erzurum’un Recep Akdağ’ı varsa, Kayseri’nin Abdullah Gül’ü varsa, Tunceli’nin Kılıçdaroğlu, Yalova’nın Muharrem İnce’si varsa, Ağrı’nın da Savcı Sayan’ı var. Hiç merak etmeyin. Belediyenin üzerine de Ağrı Belediyesi yazmayacağım. Tabelayı kaldıracağız. Burası halkın belediyesi olacak. Halkın evi olacak burası. Dolayısıyla elinizi kolunuzu sallayarak girebileceksiniz. Size burada çok güzel bir çay yeri yapacağım. Canınız istediği zaman gelip çay içebilirsiniz. Canınız istedi mi gelin yemek yiyin. Burası var ya burası dergâh gibi olacak. Hangi dergâh? Kardeşlik dergâhı. İyilik, güzellik dergâhı. Doğruluk, dürüstlük, birlikte olma dergâhı. İçimizde bir fakirimiz varsa onun derdine çare bulacağız. Bir derdi varsa çare olacağız. İnşallah biz kardeşlik dergâhını en üstte tutacağız” dedi.

"Sadece sizden ricam mahallenizde çalışan gariban çöpçülere kızmayın"
Vatandaşlardan mahalle ve sokak aralarında çalışan işçilere iyi davranmalarını isteyen Sayan, onlara sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi. Çalışanların herhangi bir hataları olduğunda kendisine bildirilmesini isteyen Sayan, “Onlara sahip çıkın. Onlar günahtır. Onların gönlünü kırmayın. Ekmek verin, çay verin. Onları çalıştırın, ama onların gönlünü kırmayın. Buradakilerini ben idare ederim. Hepsini hizmetinize sokarım. Merak etmeyin. Sadece siz işçi kardeşlerimize sahip çıkın. İşçiler günahtır evine ekmek götürmek için hiç kimsenin çalışamayacağı yerlerde çalışıyorlar. Onlar sizin temizliğiniz için çalışıyorlar. Mahallenizde gördüğünüzde bir çay ısmarlayın. Marketinizin önünde gördüğünüzde bir çay ısmarlayın. Gönlü hoş olsun. Süpürgeyi sallarken hoş gönüllü sallasın. Onlara ne olursunuz kızmayın. Onların bir hatası varsa, bir yanlışı varsa gelin bana kızın. Gelin bana hakaret edin. Sizden rica ediyorum onlara karışmayın. Sadece sizden bunu istiyorum" şeklinde konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Sayan:

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