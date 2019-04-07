Ağrı Belediye Başkanı Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Mahallenizde çalışan gariban çöpçülere kızmayın, gelin bana kızın’’ dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, belediye önünde vatandaşlara seslenerek, "Hep birlikte güzel işler yapacağız ve bir şey daha söylüyorum. Biz daha önce vali beyden rica etmiştik. Su faizlerini affetmişti. Yarından itibaren fakir ailelerin bütün su borçlarını da affediyoruz. Bizim sebzeci esnafımız var, taksici esnafımız var. Onların da belediyeye borçları var. Onlara da çizik atacağız. Hep birlikte olacağız. Tertemiz bir sayfa, yepyeni bir sayfa, yeni bir Ağrı, yeni bir gelecek kuracağız. Hep birlikte olacağız. Erzurum’un Recep Akdağ’ı varsa, Kayseri’nin Abdullah Gül’ü varsa, Tunceli’nin Kılıçdaroğlu, Yalova’nın Muharrem İnce’si varsa, Ağrı’nın da Savcı Sayan’ı var. Hiç merak etmeyin. Belediyenin üzerine de Ağrı Belediyesi yazmayacağım. Tabelayı kaldıracağız. Burası halkın belediyesi olacak. Halkın evi olacak burası. Dolayısıyla elinizi kolunuzu sallayarak girebileceksiniz. Size burada çok güzel bir çay yeri yapacağım. Canınız istediği zaman gelip çay içebilirsiniz. Canınız istedi mi gelin yemek yiyin. Burası var ya burası dergâh gibi olacak. Hangi dergâh? Kardeşlik dergâhı. İyilik, güzellik dergâhı. Doğruluk, dürüstlük, birlikte olma dergâhı. İçimizde bir fakirimiz varsa onun derdine çare bulacağız. Bir derdi varsa çare olacağız. İnşallah biz kardeşlik dergâhını en üstte tutacağız” dedi.