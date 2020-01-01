Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan, yılın ilk bebeğine hediye

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Sayan, Ağrı Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayarak, onlara karanfil verdi.

Hastanede dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği ile ailesini de ziyaret eden Sayan, anneleri tebrik etti.

Sayan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'da her tarafın cıvıl cıvıl olduğunu ve insanların yeni yıla huzurlu, mutlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

Gün boyunca bir çok yeri ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldiklerini anımsatan Sayan, şöyle konuştu:

"Hastanede yeni doğan bebekleri ziyaret ettik. Mahallelerde yalnız başlarına yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ettik. Belediye olarak akşam namazını müteakip mevlit okuttuk. Huzurlu bir yılbaşı oldu. Bazıları hindi çevirir ama biz vatandaşlarla yeni yıla girdik. Ağrı'daki insanlarla gurur duyuyorum. Yerli otomobil bizi çok gururlandırdı. İnşallah 2020 yılında ülkemiz çok daha güzel şeylerle bizi gururlandıracak. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimizin, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yeni yıllarını en içten dileklerimizle kutluyoruz."

