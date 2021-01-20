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  4. Ağrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı

Ağrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı

20.01.2021 19:56 | Son Güncelleme:
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Ağrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki hasta, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünün yolu bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan 75 yaşındaki kadının rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

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KIZAKLA AMBULANSA TAŞINDI

6 saat süren yoğun çalışmanın ardından ambulansla Hayrangöl köyüne ulaşan ekipler, eve kadar ambulansla gidemeyince hasta kadın köylülerin de yardımıyla kızakla ambulansa taşındı.

Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. (İHA)

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