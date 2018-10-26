Ağrı’da bebek ile keçi yavrusu gülümsetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köyde kaydedilen görüntülerde keçi yavrusunun bebeğin emziğini ağzına alıp emdiği görüntü izleyenleri güldürdü. Görüntüde eli ile keçiyi engellemeye çalışan bebeğin çabasının yetersiz kaldığı ve daha sonra ağladığı görülüyor. Bir süre sonra çevrede bulunan bir kişi yavru keçinin ağzında bulunan emziği çıkartıp bebeğin ağzına koyuyor.

Emziği ağzına alan bebek ağlamayı bırakıp şaşkın gözlerle olan biteni anlamaya çalışıyor. Bu sırada yavru keçi ise bebeğin etrafında dönerek onunla oynuyor. İzleyenleri gülümseten görüntüler kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Bebek ile yavru keçinin görüntüsü binlerce beğeni ve paylaşım aldı. (İHA)

