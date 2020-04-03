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  4. Ağrı'da cadde kapatıldı! Polis tek tek ateşlerini ölçüyor

Ağrı'da cadde kapatıldı! Polis tek tek ateşlerini ölçüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ağrı'da koronavirüs tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlardan Cumhuriyet Caddesi'ne girmek isteyenler, polisin ateş ölçmesi nedeniyle oluşan uzun kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Ağrı'da cadde kapatıldı! Polis tek tek ateşlerini ölçüyor

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Ağrı Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Polis, sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor.

UYARI ANONSLARI YAPILDI

Bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

PTT ŞUBESİNDE KUYRUK OLUŞTU

Öte yandan ateşleri ölçülerek caddeye alınanların buradaki PTT Şubesi'nde para çekmek için oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklarda maskesiz ve eldivensiz gezen çok sayıda vatandaş objektiflere yansıdı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı koronavirüs

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