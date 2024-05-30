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  4. Ağrı'da çıplak gezen kadın polisi alarma geçirdi! Nedenini açıkladı

Ağrı'da çıplak gezen kadın polisi alarma geçirdi! Nedenini açıkladı

30.05.2024 23:24
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıplak halde gezen bir kadın herkesi şoke etti. İlçe merkezinde yürüyen kadını görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis kadını ifadesini almak için şubeye götürdü. Kadın çıplak gezmesinin nedenini anlattı. İşte detaylar...

Ağrı'da çıplak gezen kadın polisi alarma geçirdi! Nedenini açıkladı

Ağrı’da çıplak bir şekilde insanların arasında gezen kadın herkesi şoke etti. Polisi alarma geçiren kadın ifadeye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıplak halde bulunan S.A. isimli kadın, kalabalığa aldırış etmeden ilçe merkezinde yürümeye başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polisi bildirdi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI!

Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü. Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S.A., psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi. 1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı çıplak
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