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Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 08:30 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, cinnet getiren B.S. (50), boşandığı eşi ve ondan olan evli kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sona kaçan B.S., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Olay dün akşam saatlerinde Patnos ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü köyünde meydana geldi. İkinci evliliğini yapan B.S., aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren B.S., yanında taşıdığı tabancayla çekip, eşini vurdu. Bu sırada araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.'yi de (32) aynı silahla vurarak öldüren B.S., kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşamın yitiren anne ile kızının cenazeleri Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.S. jandarma tarafından sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)

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