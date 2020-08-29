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Ağrı'da dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 22:08 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan 1 kişi yangına sebep oldu.

Ağrı'da dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı

Yangın, Doğubayazıt ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki İshak Paşa Sarayı yakınlarında meydana geldi.

SAMAN BALYALARININ YANINA DÜŞTÜ

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sevdiği kıza İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bıraktıkları dilek balonu Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek yangın çıkardı.

VATANDAŞLAR 400 ADET HAYVANI TAHLİYE ETTİ

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Yemlihan Tan ile birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 adet büyük ve küçükbaş hayvanı tahliye etti. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı

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