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Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...

25.02.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da Ercan Uçar isimli vatandaşın kaydettiği esrarengiz görüntü gündem oldu. Akşam saatlerinde yerden gökyüzüne doğru yükselen bir ışık görüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Uçar, "Herkes gibi bende bunun ne olduğunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...

İddialara göre, dün akşam saatlerinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir vatandaş yerden gökyüzüne doğru esrarengiz bir ışık gören vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde yerden yükselen ışığım bulutların arasından gökyüzüne doğru süzülmesi dikkat çekti.

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'BEN DE MERAK EDİYORUM'

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen Ercan Uçar adlı vatandaş “Görüntü doğuyla kuzey arası bir yerdeydi. Görüntüyü çektiğim saat 18.00 ile 18.10 arasıydı. Hava pek bulutlu değildi ama olayın olduğu yerde yoğun bir bulut vardı bu da dikkatimi çekti. Işığın yüzeyle bir teması yoktu fakat bulutların arasında devamı vardı bundan çektim. Herkes gibi bende bunun ne olduğunu merak ediyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı gökyüzü bulut

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