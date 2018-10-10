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Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 01:40 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Ağrı’nın Eleşkirt ile Erzurum’un Horasan ilçeleri arasında bulunan Sarıcan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve karşı yönden gelen TIR henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet ve Acil Durum ekipleri sevk edildi. Ekipler hurdaya dönen otomobilde çıkarılan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cesedi Eleşkirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı trafik kazası Son dakika TIR

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