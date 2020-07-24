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  4. Ağrı’da feci kaza! 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı’da feci kaza! 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı’da feci kaza! 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı’nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon’dan Patnos’a gelmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki araç, Patnos’a 9 kilometre kala refüje çarparak takla attı. Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

İHA

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