Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay akşam saatlerinde Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk Köyü'nde meydana geldi. Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu. Eve giren köylüler korkunç manzarayla karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılılardan İsa T. doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Anne Selcan ile çocukları Elif ve Dicle’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

