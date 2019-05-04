HABER

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesinin Özdemir köyünde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sonrası çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Özdemir köyünde ikamet eden Mehmet Hanifi (47), İsa (19), Nazim (24), Alaattin (63) Ünal kardeşler arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşten Mehmet Hanifi Patnos Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Nazim Ünal Patnos Devlet Hastanesi yoğun bakımında ,Alaattin Ünal'ın Ağrı Devlet Hastanesine gönderildiği, İsa Ünal'ın ise yine Patnos Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Olay yeri olan Özdemir köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili tahkikatin devam edildiği öğrenildi.

(İHA)

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Atölyede öğrendiklerini sergide paylaştılarAtölyede öğrendiklerini sergide paylaştılar
Kars'a Mayıs ayında kar yağdıKars'a Mayıs ayında kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos kavga

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

Konya'da işçi servisi TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.