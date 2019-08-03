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Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki evinde çıkan yangında Perihan Selki (29), iki çocuğunu alt komşularının açtığı battaniyeye sarkıtarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Perihan Selki ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Büyük Ağrı Caddesi'nde, 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında oturan Selki ailesinin evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Eşi İstanbul'da inşaatlarda çalışan Perihan Selki, evdeki alevlerin yükselmesi üzerine balkona çıkarak yardım istedi. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar alevler evi sararken, Perihan Selki, çocukları Enes (4) ve Hiranur (5) ile balkona çıktı.

Büyük panik yaşanırken, Pınar Selki, çocuklarını, alt katta komşularının açtığı battaniyeye sarkıttı. Çocukların aşağıya düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, apartmanın giriş kısmında da aynı yöntemle örtü açarak önlem aldı. Çığlıklar atan çocukların sarkıtılma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

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ANNE DE İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Bir süre sonra adrese ulaşan itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla anneyi kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğunnu sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt yangın

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