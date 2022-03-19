HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı'da korkunç anlar! Susturucu taktığı tabancayla kuyumcuyu vurdu

Ağrı'da korkunç anlar! Susturucu taktığı tabancayla kuyumcuyu vurdu

19.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da meydana gelen olayda susturucu takılı tabanca ile ateş açan maskeli kişi, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuyumcu sahibine peş peşe kurşun sıkan saldırgan panikle kaçarken, birçok yerinden ağır yaralanan kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ağrı'da korkunç anlar! Susturucu taktığı tabancayla kuyumcuyu vurdu

Olay, saat 16:41'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Üzerinde mont ve başında başlığı, yüzünde maske, elinde ise siyah bir poşet olan saldırgan, susturucu takılı tabanca ile kuyumcuya girip iş yeri sahibi Kazım Aytaç’a peş peşe ateş etti. Yazıhanenin diğer kapısından kaçmak isteyen Aytaç, kanlar içerisinde kaldı. Aytaç’ın peşinden gelen saldırgan, kuyumcunun ölmediğini anlayınca birkaç el daha ateş etti. Saldırgan, panikle kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aytaç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne, ardından da Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Aytaç’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KURŞUNLAR KALBİNE, OMURİLİĞİNE VE AKCİĞERLERİNE İSABET ETTİ

Yaşanan olayların büyük bir üzüntü yarattığını söyleyen Doğubayazıt Kuyumcular Odası Başkanı Murat İsmailoğulları şanları söyledi: "Bugün olay saat 16.41 gibi meydana geldi. Yüzü kapalı olan saldırgan, elinde susturucu takılı silahı ile dükkana geliyor. Meslektaşımızı yazıhanesinde otururken kapıyı açıp ateş ediyor. Kurşunlar, omurilik bölgesine, karın boşluğuna, akciğer ile kalbine isabet etmiş. Ona rağmen meslektaşımız yardım çığlığında bulunuyor. Bu esnada saldırgan elindeki poşete vitrinden aldığı bir kolye takımını, bilekliğini yere düşürerek kolyesini silahı ile birlikte poşete koyup mağazadan çıkıyor. Meslektaşımız bu arada yardım için bağırırken soyguncu meslektaşımızı darp ediyor. Ürünü aldıktan sonra çıkıp gidiyor. O esnada sağlık ekiplerine haber veriliyor.

Screenshot_7

Polis ve sağlık ekipleri geliyor. Meslektaşımız, önce Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne sonra da Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Olayın bir soygun girişimi olduğunu düşünüyoruz. Meslektaşımız çok olumlu bir insandı. Kimse ile kavgası olmaz. Mülayim bir insandı. Bu olayın bir husumet sonucu olabileceğini söyleniyor. Fakat biz şahsın iş yerine girip iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra vitrine yönelmesini ve o tedirginlikle sadece bir ürünü alıp poşete koyup uzaklaşması olayını, soygun girişimi olarak düşünüyoruz. Burada yaklaşık bir buçuk ay önce de bir kuyumcu dükkanı daha soyulmuştu. Bizler bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Kuyumcular adına çarşı polisi tahsis edilmesini, gece güvenliği içinde caddelerde bekçi güvenliğinin olmasını talep ediyoruz."

Öte yandan polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olayın soygun girişimi mi yoksa husumet mi olduğu araştırılıyor.

Screenshot_15

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu uyardı! En yoğun kar bugün yağacakİmamoğlu uyardı! En yoğun kar bugün yağacak
İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?
İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısıİstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Ukrayna açıkladı: Azak Denizi'ndeki kontrolü tamamen kaybettik

Ukrayna açıkladı: Azak Denizi'ndeki kontrolü tamamen kaybettik

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.