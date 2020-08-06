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  4. Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

(AA)

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