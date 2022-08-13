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  4. Ağrı'da PKK'ya darbe! 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya darbe! 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

13.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Ağrı'da 2'si yeşil kategoride 3 teröristsin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı terör operasyonu
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