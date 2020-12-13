HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

13.12.2020 01:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

Ağrı'nın Tezeren köyünde, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında bir kişi yaralandı. Yaralıyı, eve giren köylüler kurtardı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Tezeren köyünde meydana geldi.

Köyün eski muhtarı Gıyas Kahriman'ın (83) yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlerin sardığı evdeki yangını gören köylüler, içeri girerek Gıyas Kahriman'ı yaralı olarak kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evden yaralı olarak kurtarılan Gıyas Kahriman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözlerBakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan şahıstan pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Düzce'de uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

Ekiplerden kaçtı ama 'drone'dan kaçamadı

Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler: Teröristin destekçisine de terörist diyoruz

Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler

Bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da silahlı kavga! Sokak boş kovanlarla doldu

Diyarbakır'da kanlı hesaplaşma! Sokak boş kovanlarla doldu

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.