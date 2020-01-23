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Ağrı'da soğuk hava şelaleyi dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Ağrı'da dondurucu soğuklara şelale bile dayanamadı. Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde 12 metre yükselikten dökülen şelale, dondu. Şelalenin donmasıyla dev sarkıtlar oluştu. Şelaleden sarkan buz sarkıtlarını görenler anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarıldı.

Dağcılık ve kış sporları için tercih edilen, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Toklu Şelalesi tamamen dondu. İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde, 12 metre yükselikten dökülen şelalenin donmasıyla oluşan buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu.

Ulaşımın kolay olduğu şelale, son yıllarda özellikle dağcılık ve tırmanış sporlarıyla ilgilenenlerin ilgisini çekiyor. Yöre halkı yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe bürünen şelalenin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Vatandaşlardan Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl çok sayıda yerli turistin burayı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu "saklı cennet"in, daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, "Bölgede zorlu geçen kış mevsimi, beraberinde doğal güzellikleri de getirdi. Şelale her sene buz tutuyor. Biz de arkadaşlarla buraya gezmeye gelip fotoğraflar çekiyoruz. Bazen kayalıkları tırmanıp buzların arka tarafındaki boşluğa geçiyoruz. Kışın dağcılar gelip burada tırmanış yapıyorlar. Yazın da ailece buraya pikniğe geliyoruz." diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Toklu Şelalesi Ağrı şelale sarkıt

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