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Ağrı'da son dakika haberi! Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

Ağrı'dan gelen son dakika haberine göre; İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin olarak, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

(AA)

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