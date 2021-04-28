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  4. Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı

Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı

28.04.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı

Olay bugün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesindeki pansiyonda meydana geldi. Kadın polis memuru E.Ç. ile M.D. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

M.D.'nin, silahla ateş açtığı kadın meslektaşı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaşamını yitiren E.Ç.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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