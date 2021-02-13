Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, iki ay boyunca süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Zanlılar hakkında çıkarılan gözaltı kararı neticesinde zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1,44 gram metamfetamin, 18,38 gram sentetik kannobionid, 14,07 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen maddeler, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirildi.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 kişi hakkında ise işlem yapıldı. (İHA)

