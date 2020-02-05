Ağrı’da vahşet! Tartıştığı eşini satırla katletti

Olay, Taşlıçay’ın merkezinde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Ç., eşi H.Ç.’ye bir anda satırla saldırmaya başladı.

H.Ç., eşinin kendisine satırla saldırmasıyla kafasından 6 kez darbe aldı ve ağır yaralandı. Yaralanan H.Ç. ilk olarak Taşlıçay Devlet Hastanesine daha sonra da Ağrı Devlet Hastanesi kaldırıldı. H.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Zeytun Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

