HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 20:03 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Tuhafiyeciler Caddesi'nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, iddiaya göre kendileri için ayrılan pazar yerine gitmeleri konusunda uyardı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı ayırırken, hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı kaldırıldıkları Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Çete üyesi lise öğrencisinin bilgisayarından çıkanlar şaşırttıÇete üyesi lise öğrencisinin bilgisayarından çıkanlar şaşırttı
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!

En Çok Okunan Haberler

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı: Bilgisayarından çıkanlar şaşırttı

Çete üyesi lise öğrencisinin bilgisayarından çıkanlar şaşırttı

İzmir'de 10 katlı binada korkutan yangın

İzmir'de 10 katlı binada korkutan yangın

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu (Kuş gribi nedir?)

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 84 can kaybı daha

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

KAHEV koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekim çocuklarına burs verecek

KAHEV koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekim çocuklarına burs verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.