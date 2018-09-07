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Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:40 | Son Güncelleme

Ağrı’da özel harekât polislerinin içinde bulunduğu kirpi tipi zırhlı aracın minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Ağrı merkez Yazıcı Barajı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen özel harekât polislerini taşıyan kirpi tipi araç ile halı sahaya yolcu taşıyan minibüs nedeni bilinmeyen bir şekilde çarpıştı. Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’nde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İHA

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