Ağrı Dağı, beyaza büründü

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- TÜRKİYE'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla beyaza büründü. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’na kar yağdı. 4 mevsim zirvesinde karın eksik olmadığı Ağrı Dağı’nda, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında zirvedeki kar bitme noktasına geldi. Aynı anda sönmüş volkanik bir dağ olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı’nın zirve kısımları, dün sabah itibariyle yeniden beyaz büründü.
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Birleşmiş Milletler'den vahim açıklama: Şimdiye kadar görülmemiş göç dalgası!
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!
Sivas'ta korkutan görüntü!
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum