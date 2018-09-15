HABER

Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

AĞRI Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınında, 200 hektarlık alan zarar gördü.

Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- AĞRI Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınında, 200 hektarlık alan zarar gördü.
Ağrı Dağı eteklerinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalılık ve çayırlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. Yangına Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak Büyük Ağrı Dağı Ormanı’na sıçramadan söndürüldü. Yangında, yaklaşık 200 hektarlık alan zarar gördü.
Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, "Çayırlık ve çalılıklardan oluşan alandaki yangını söndürmek için bütün imkanları kullandık. Rüzgarla beraber hızlı bir şekilde yayılan örtü yangınını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldık. Korhan Yaylası'nda bulunan 160 hektarlık ormanlık alana alevler sıçramadan söndürmeyi başardık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördüAğrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördüAğrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördüAğrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördü

PARTNERMeğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...Meğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...
Ele geçirilen uyuşturucu haplarla Türkiye haritası çizdilerEle geçirilen uyuşturucu haplarla Türkiye haritası çizdiler
Akıma kapılan elektrikçi öldüAkıma kapılan elektrikçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.