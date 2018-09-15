Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını: 200 hektarlık alan zarar gördü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- AĞRI Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınında, 200 hektarlık alan zarar gördü. Ağrı Dağı eteklerinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalılık ve çayırlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. Yangına Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak Büyük Ağrı Dağı Ormanı’na sıçramadan söndürüldü. Yangında, yaklaşık 200 hektarlık alan zarar gördü. Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, "Çayırlık ve çalılıklardan oluşan alandaki yangını söndürmek için bütün imkanları kullandık. Rüzgarla beraber hızlı bir şekilde yayılan örtü yangınını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldık. Korhan Yaylası'nda bulunan 160 hektarlık ormanlık alana alevler sıçramadan söndürmeyi başardık" dedi.
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