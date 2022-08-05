Ağrı Dağı Karabulak kırsalında 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı Karabulak kırsalında 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı Karabulak kırsalında bir ihbarı değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon düzenlendi.

Bu sırada çıkan silahlı çatışmada 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

- PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, "Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarmadaki kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak, meraklanmasın. Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

