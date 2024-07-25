Ağrı Dağı’nda iki kişi donarak can vermişti! Karar çıktı!

Iğdır Valiliği, Büyük ve Küçük Ağrı Dağları’nda başta tırmanış olmak üzere yapılacak her türlü faaliyet hakkında genel bir bildiri yayımladı. Faaliyet öncesi, faaliyet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin madde madde sıralanan bildiride, dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan bir personel bulundurulmasının zorunluluğu getirdi. Ayrıca, turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olma zorunluluğu gerektirildi. Iğdır sınırlarında kalan Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı dağı bölgesine gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bildirimde bulunacak. Genel emire uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulanacak.

EĞİTİM ALAN 1 KİŞİ VE İLK MÜDAHALE YAPACAK 1 KİŞİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları istenen genel emirde şu hususlar yer aldı “Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günübirlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların velivasileri yanında olacak, velivasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka velivasi izin belgeleri olacak ve madde 4’de belirtilen birimlere teslim edilecek. Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır. Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır.”

VALİLİĞİN METEOROLOJİK UYARILARI DİKKATE ALINARAK TIRMANIŞ YAPILACAK

Faaliyetler sırasında kişisel kurtarma malzemelerinin bulundurulması gerektiğinin belirtildiği genel emirde, “Genel emir kapsamı içerisinde bulunan bölgelerde faaliyet yapanlar, faaliyetin türü, zamanı, mevsim şartları, irtifasına göre standartlara uygun teçhizat teknik araçlar ve giyim kuşam malzemelerini bulunduracaktır. İfa edilecek faaliyetler esnasında acil durumlar için gerekli olabilecek ilk yardım malzemeleri ve kişisel kurtarma malzemeleri bulundurmak zorundadır. Yürütülecek faaliyet için valilik makamının meteorolojik uyarıları dikkate alınacaktır. Valilik, meteorolojik risklerin arttığını gördüğü anda tüm dağı veya belli bölgeleri tırmanışa kapatabilir veya devam eden faaliyetleri durdurabilir. Meteorolojik koşulların risk oluşturduğu zamanlarda yapılacak faaliyetler valilik özel iznine tabi olacaktır. Doğal yapı, orman, akarsu, nehir ve göller, çevre, jeolojik oluşumlar ve yaban hayatına zarar verecek faaliyetlerde bulunulmayacaktır” diye belirtildi.

BELİRLENEN ROTALAR DIŞINDAKİ TIRMANIŞLARDA İZİN ALINACAK

Daha önceden belirlenmiş rotaların kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin bildirildiği genel emirde, rota dışında yapılacak faaliyetler için Iğdır Valiliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi istendi. Turizm amaçlı gelen kişi ve gruplar da bildirimlerini Iğdır Milli Parklar Müdürlüğüne, Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi istenen genel emirde, Dağcılık Federasyonunun, spor kulüplerinin, STK veya grupların onaylanmış faaliyetleri kapsamında yapılacak etkinliğin yeri, amacı ve tarihi faaliyetten on gün önce resmi yazıyla, kafile listeleriyle birlikte ilgili makamlara bildirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerektiğine dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

YANLIŞ VE YANILTICI İHBARLARA ADLİ İŞLEM KAYDI YAPILACAK

Iğdır Valiliği, genel emirlere uyulmaması halinde ceza verileceğini vurguladı. Yanlış ya da yanıltıcı ihbarda bulunanlar hakkında adli işlem yapılacağı ifade ederek, “Olası bir kaza durumunda yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlara uyulmadığının, kaza geçirenlerin sağlık kuruluşundaki muayene bulguları ile ihbar içeriklerinin çelişkili olduğunun yanlış veya yanıltıcı ihbarda bulunulduğunun tespiti durumunda sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlem yapılacaktır. Genel emir kapsamı içerisindeki hususlara uymayan şahıs, firma vb. kişi veya kurumlara ait tutanaklar ilgili jandarma veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince tanzim edilecek, cezai işlemler mülki amir onayına sunulacaktır” bildirdi.

NE OLMUŞTU?

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır