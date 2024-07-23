HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı Dağı’ndan acı haberleri gelmişti! Arayıp yardım istemiş: ‘‘Donmak üzereyim’’

Ağrı Dağı’ndan acı haberleri gelmişti! Arayıp yardım istemiş: ‘‘Donmak üzereyim’’

23.07.2024 11:56
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi

Şehir magandaları mama parası yüzünden veteriner hekime kabusu yaşattı

Şehir magandaları mama parası yüzünden veteriner hekime kabusu yaşattı

Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi

Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi

İçerik devam ediyor
23.07.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanırken oluşan tipi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Olay hakkında ortaya çıkanlar ise yürek burkuyor. Dağcılardan Halim Dalgın, arkadaşını arayarak, ‘Donmak üzereyim’ diyerek yardım çağrısında bulunmuş.

5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, dağcıları aradı. Gece hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle kamp yapan arama ekipleri, sabah 07.30 sıralarında çalışmalara yeniden başlattı. Ağrı Dağı'na Perşembe günü tırmanmaya başlayan, Cumartesi sabahı zirveye ulaşan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın, 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey rotasında donmuş halde bulundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

dagci3

‘‘AĞRI DAĞI TIRMANIŞIMIZ BİR FELAKET İLE SONUÇLANDI’’

Hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanışa başlayan ancak 3200 metrede rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, Dalgın onu aradığını belirterek şunları söyledi;
“7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim.

dagcilar

‘‘4200 METREDE ARA ARA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM ETTİ’’

6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu.

dagci4

‘‘DONMAK ÜZEREYİM’’

Halim, beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar.
Erkan Akbalık, paylaşımının sonunda,
‘‘Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum" diye belirtti.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Joe Biden öldü mü? ABD'de sular durulmuyorJoe Biden öldü mü? ABD'de sular durulmuyor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı dağcı
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı: 154 kişi! İsimleri elimizde

Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı: 154 kişi! İsimleri elimizde

Bursa'da korkulan oldu! Yangın diğer fabrikalara sıçradı... Evler boşaltıldı, girişler yasaklandı

Bursa'da korkulan oldu! Yangın diğer fabrikalara sıçradı... Evler boşaltıldı, girişler yasaklandı

Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı! Ev almak veya evlenmek yetmiyor: 'O ülke Türkiye'ye nota verdi'

Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı! Ev almak veya evlenmek yetmiyor: 'O ülke Türkiye'ye nota verdi'

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.