Ağrı Dağı’ndan acı haberleri gelmişti! Arayıp yardım istemiş: ‘‘Donmak üzereyim’’

5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, dağcıları aradı. Gece hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle kamp yapan arama ekipleri, sabah 07.30 sıralarında çalışmalara yeniden başlattı. Ağrı Dağı'na Perşembe günü tırmanmaya başlayan, Cumartesi sabahı zirveye ulaşan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın, 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey rotasında donmuş halde bulundu.

‘‘AĞRI DAĞI TIRMANIŞIMIZ BİR FELAKET İLE SONUÇLANDI’’

Hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanışa başlayan ancak 3200 metrede rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, Dalgın onu aradığını belirterek şunları söyledi;

“7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim.

‘‘4200 METREDE ARA ARA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM ETTİ’’

6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu.

‘‘DONMAK ÜZEREYİM’’

Halim, beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar.

Erkan Akbalık, paylaşımının sonunda,

‘‘Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum" diye belirtti.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır