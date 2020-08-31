Ağrı Dağı ünlü mankenleri ağırladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden tarihi İshak Paşa Sarayı'nda başlayan defilenin ikinci gün çekimleri, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğuna inanılan Ağrı Dağı eteğindeki Üzengili (Meşar) köyü yakınlarında devam etti.

Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte, saman yığınlarıyla süslenen Ağrı Dağı manzaralı doğal sahnede düzenlenen defileye, ünlü mankenler Wilma Elles ve Didem Soydan da katıldı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ardından ilk kez düzenlenen ve 50'den fazla ülkede dijital platform üzerinden yayınlanacak defilenin son gün çekimlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü mankenler, defilenin ardından Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğuna inanılan tarihi bölgeyi gezdi.

Ünlü manken Wilma Elles ise çekimlerin çok güzel geçtiğini söyledi. Doğubayazıt'ın muhteşem değerlere ve doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Elles, "Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu değerleri mutlaka herkes görmeli. Bu güzellikleri keşfetmek için burada daha çok kalmak istiyorum. Daha önce New York ve İstanbul'da da podyuma çıktım ama burası gerçekten çok farklı ve benim şu zamana kadar ki en önemli defilem oldu." ifadelerini kullandı.