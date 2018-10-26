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Ağrı Dağı'nda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:56 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı

Iğdır-Ağrı karayolunun Pamuk Dağı geçidinde, kar ve tipi nedeniyle tırlar mahsur kaldı.

Iğdır'da gün boyu etkisini sürdüren yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır-Ağrı karayolunun Pamuk Dağı geçidinde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı tırlar yolda mahsur kaldı.

Tır sürücülerinden Faruk Akter, Iğdır'dan İran'a seyir halindeyken Pamuk Dağı geçidinde aniden kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "Şu anda karayolları ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. İki saattir burada mahsur kaldık." dedi.

Bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı ığdır kar yağışı Pamuk Dağı Geçidi

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