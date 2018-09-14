Ağrı Dağı'nda örtü yangını

Ağrı Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 bin 500 dönüm arazide zarar oluştu.
Ağrı Dağı eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arazi koşulları nedeniyle bölgeye itfaiye araçlarının ulaşamaması üzerine görevliler, toprak atarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Ekipler, yangını 160 hektarlık Büyük Ağrı Dağı ormanlık alanına ulaşmadan söndürdü. Yangında yaklaşık 2 bin 500 dönüm arazi zarar gördü.
Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Ormanın yangından korunması için bütün imkanları kullanarak çalışma yürüttüklerini belirten Tazegün, şöyle konuştu:
"Bu alanlar çayırlık ve çalılık. Rüzgarla beraber hızlı bir şekilde yayılan örtü yangını Korhan Yaylası'na varmadan bize haber geldi. Jandarmayla beraber Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizce müdahale ettik. Yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına aldık. Amacımız alevlerin Korhan Yaylası'nda bulunan 160 hektarlık alana sıçramamasıydı. Bunu da başardık. Şu anda yangın tamamen kontrol altında."
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