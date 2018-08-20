Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda bir PKK'lı terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aralık ilçesinin Ağrı Dağı kırsalında operasyon düzenlendi.
Komandoların da desteğiyle düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir terörist silahsız şekilde yakalandı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan terörist, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!
9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum