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Ağrı Dağı'ndaki örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Daha önce kontrol altına alınan örtü yangını yeniden çıktı

Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafında çıkan örtü yangını sürüyor.

Dağın kuzey tarafında yer alan Korhan Yaylası'nda geçen günlerde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangını yeniden çıktı.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak dağın eteklerindeki Erhacı köyü kırsalına kadar indi.

Araçla ulaşımın güç olduğu bölgede İHA kullanılarak inceleme yapılması ve yangının önünün kesilerek yayılmasının engellenmesi planlanıyor.

Jandarma, güvenlik korucuları ve Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin durumu takip ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı ığdır örtü yangını

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