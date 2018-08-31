Doğu bölgesinde yaptıkları spordan dolayı birçok olumlu ve olumsuz geri dönüşlerle karşılaştıklarını aktaran Eren, "Off-road sporunu Iğdır'da başarıyla yaptığımıza inanıyorum. Bu spora Iğdır'da ilk başladığımızda 3 kişi dahi bulamıyorduk, şu anda birçok arkadaşımız bu sporu yapıyor." dedi.

Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafından başlayıp Ağrı sınırlarına kadar uzanan kanyonu, nehir yataklarını, tepeleri ve engebeli alanları değerlendiren off-road tutkunları, "Türkiye'nin çatısı"nda yaptıkları gösterilerle beğeni topluyor.

Dağın eteklerinde bulunan lav kalıntılarının oluşturduğu engebeli alanlar off-road sporcuları için adeta doğal bir pist imkanı sunarken, dağın 800 rakımdan 3 bin 400 rakıma kadar sunduğu doğal güzellikler ilgi çekiyor.

Başta dağcılık, yamaç paraşütü ve birçok doğa sporunun yapılmasına olanak sağlayan Ağrı Dağı, motor sporları tutkunlarınca da tercih ediliyor.

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da bir araya gelen sporcular, Türkiye'de doğa sporlarının gözde mekanlarından biri olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde off-road heyecanı yaşıyor.

- "Ağrı Dağı eteklerinde off-road yapmak keyifli"

Ağrı Dağı'nın bu tür etkinlikler için son derece uygun alanlara sahip olduğunu belirten Eren, "Özellikle dağın eteklerinde bu sporu yapmak bizim için ayrıca önemli ve keyifli. Bu sporu 800 rakımlı Aras Vadisi'nden tutun da Ağrı Dağı'nın 3 bin 400 rakımlı Küp Gölü'ne kadar çıkarak da yapma şansını bulduk. Ağrı Dağı yapısıyla, doğal güzelliğiyle, kanyonlarıyla, şelaleleriyle doğa sporlarına ve turizme açık bir dağ. Biz tüm sporcuları buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Güven Demirel, Ağrı Dağı gibi önemli bir noktada bu sporu yapmanın son derece keyif verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de off-road meraklısı, doğa ve doğa sporları meraklısı insanları buraya davet ediyoruz. Ağrı Dağı Türkiye'de görülmesi, gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada sürekli yeni parkurlar oluşturuyoruz ve rotalar belirliyoruz. Bunun yanında elimizden geldiği kadar insanları buraya çekmeye çalışıyoruz. Doğa sporlarına tutkulu herkesi Ağrı Dağı'na bekliyoruz."

