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Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar, eteğinde sonbahar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın da içinde bulunduğu milli park, birbirinden farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor - Milli parkta, rakıma bağlı iklimsel farklılıklar dolayısıyla sonbahar ve kış adeta birlikte yaşanıyor - Iğdır DKMP Müdürü Mete Türkoğlu: - "Burada flora ve fauna çeşitliliği, yükselti farkı, yani 850 rakımdan 5 bin 137 rakıma doğru basamak basamak değişiklikler göstermektedir" - "Milli parka gelen bir ziyaretçi, derelerden akan suları, yaban hayvanlarını, farklı bitki örtüsünü, Ağrı Dağı'nın buzullarını, vadileri ve değişen iklim şartlarını gayet güzel şekilde gözlemleyebilir"

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda rakıma bağlı iklimsel farklılıklar dolayısıyla sonbahar ve kış adeta birlikte yaşanıyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yükseklikle ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın da içinde bulunduğu milli park, birbirinden farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Değişen rakımlarda ayrı iklim şartlarının etkili olduğu 88 bin 104 hektarlık milli park, bu özelliğiyle yaban hayatı açısından adeta yörenin üs bölgesi.

Şu sıralar karla kaplı zirvesiyle kışı anımsatan, eteklerine inildikçe sonbaharın tüm güzelliklerini sergileyen Ağrı Dağı Milli Parkı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.

Bugüne kadar 385 canlı türünün tespit edildiği milli parkta, 100'ün üzerinde kuş türü, 52 endemik bitki, yırtıcı, memeli ve sürüngen hayvan barınıyor.

Yurdun, Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan milli park, flora ve fauna zenginliğinin yanı sıra görülmeye değer doğal güzelliğiyle de her mevsim ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Doğu Anadolu bölgesi için önemli zenginlik olduğunu söyledi.

Milli parka ilginin her geçen gün arttığını belirten Türkoğlu, "Ağrı Dağı Milli Parkı, 2004 yılında milli park olarak ilan edilip 2015 yılında uzun devreli gelişim planı hazırlanmış olup Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Milli parkın yüzde 70'lik kısmı Iğdır sınırları içindedir." dedi.

- Rakım değiştikçe adeta iklim değişiyor

Düşük rakımlarda Akdeniz ikliminin hakim olduğunu, yüksekliğin artmasıyla iklimin değiştiğini belirten Türkoğlu, "Burada flora ve fauna çeşitliliği, yükselti farkı, yani 850 rakımdan 5 bin 137 rakıma doğru basamak basamak değişiklikler göstermektedir. Milli park, gerek bulunduğu coğrafi konum gerekse üç ülkeye sınır olmasından dolayı büyük bir flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir." diye konuştu.

Milli parkın, bilim insanları, doğaseverler ve fotoğrafçılardan ilgi gördüğünü, bu yüzden her yıl çok sayıda ziyaretçi alındığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2008 ve 2015 yılları arasında yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 385 canlı türü tespit edildi. Bunun 52 tanesi endemik türdür, 4 tanesi de Türkçe isimlerle yeni literatüre kazandırılmıştır. Kuşlar, omurgalı ve omurgasız hayvanlar konusunda da Ağrı Dağı'nın zengin bir özelliği vardır. Milli parka gelen bir ziyaretçi derelerden akan suları, yaban hayvanlarını, farklı bitki örtüsünü, Ağrı Dağı'nın buzullarını, vadileri ve değişen iklim şartlarını gayet güzel şekilde gözlemleyebilir."

Türkoğlu, milli parkın mutlaka görülmesi gereken doğal bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar burayı ziyaret edip de hayran kalmadan döneni görmedik, bir gören bir daha görmek istiyor." dedi.

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