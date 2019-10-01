Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar, eteğinde sonbahar var

Yurdun, Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan milli park, flora ve fauna zenginliğinin yanı sıra görülmeye değer doğal güzelliğiyle de her mevsim ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Bugüne kadar 385 canlı türünün tespit edildiği milli parkta, 100'ün üzerinde kuş türü, 52 endemik bitki, yırtıcı, memeli ve sürüngen hayvan barınıyor.

Şu sıralar karla kaplı zirvesiyle kışı anımsatan, eteklerine inildikçe sonbaharın tüm güzelliklerini sergileyen Ağrı Dağı Milli Parkı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.

Değişen rakımlarda ayrı iklim şartlarının etkili olduğu 88 bin 104 hektarlık milli park, bu özelliğiyle yaban hayatı açısından adeta yörenin üs bölgesi.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yükseklikle ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın da içinde bulunduğu milli park, birbirinden farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda rakıma bağlı iklimsel farklılıklar dolayısıyla sonbahar ve kış adeta birlikte yaşanıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Doğu Anadolu bölgesi için önemli zenginlik olduğunu söyledi.

Milli parka ilginin her geçen gün arttığını belirten Türkoğlu, "Ağrı Dağı Milli Parkı, 2004 yılında milli park olarak ilan edilip 2015 yılında uzun devreli gelişim planı hazırlanmış olup Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Milli parkın yüzde 70'lik kısmı Iğdır sınırları içindedir." dedi.

- Rakım değiştikçe adeta iklim değişiyor

Düşük rakımlarda Akdeniz ikliminin hakim olduğunu, yüksekliğin artmasıyla iklimin değiştiğini belirten Türkoğlu, "Burada flora ve fauna çeşitliliği, yükselti farkı, yani 850 rakımdan 5 bin 137 rakıma doğru basamak basamak değişiklikler göstermektedir. Milli park, gerek bulunduğu coğrafi konum gerekse üç ülkeye sınır olmasından dolayı büyük bir flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir." diye konuştu.

Milli parkın, bilim insanları, doğaseverler ve fotoğrafçılardan ilgi gördüğünü, bu yüzden her yıl çok sayıda ziyaretçi alındığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti: