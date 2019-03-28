Ağrı duymayan kadın

Jo Cameron, bir yerinin yandığını ancak yanık deri kokusu aldığı zaman fark edebiliyor. Fırını kullanırken sık sık kollarını yakıyor ama onu uyaracak türden bir ağrı duymuyor.

Gerçek anlamda hiçbir acı ve ağrı hissetmediği gibi, korku ve endişe gibi duygulara da yabancı.

İskoçya'da yaşayan Jo, dünyada sadece bir kişide daha görülen bir tür genetik mutasyona sahip.

65 yaşında elinden ciddi bir ameliyat geçirip en ufak bir ağrı hissetmediğini görene kadar da diğer insanlardan farklı olduğundan haberdar değildi. Doktorlar Jo'ya ameliyattan sonra ciddi ağrılar çekebileceğini söyledi ama kadın ağrı kesiciye ihtiyaç duymadı bile.

Anestezi uzmanı Dr. Devjit Srivastana, şaşkınlığa uğrayarak onu University College London (USL) ve Oxford üniversitelerindeki ağrı genetiği uzmanlarına yolladı.

Yapılan testler sonucu Jo'nun diğer insanlar gibi ağrı hissetmemesine neden olan genetik bir mutasyonu olduğu anlaşıldı.

BBC İskoçya'ya konuşan Jo, "Ameliyat sonrası ağrım olmamasına şaşıran doktorum tıbbi geçmişime baktığında fark ettik: Daha önce hiç doktorlarımdan ağrı kesici yazmalarını istememiştim" diyor.