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Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Özen, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Özen, meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan birbirinden güzel kareleri oyladığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fotoğrafların her biri seçkin ve hayatın içinden gelen kareler. Anadolu Ajansı da bu konuda uzman zaten. Milli birlik ve beraberliğimizi sembolize eden karelere gönlümüzce oy verdik. Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğu bugünlerde duyarlılık gösterip bu fotoğrafları çeken arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu fotoğraflarla duygulandık."

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