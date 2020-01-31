Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi

AĞRI/ERZİNCAN/IĞDIR (AA) - Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'na tepki gösterdi.

Ağrı'da cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla söz konusu planı protesto etti.

Grup adına konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Şube Başkanı Arif Yılmaz, yüzyılın anlaşması denilen sözde planın, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması ve işgalin meşrulaştırılması çabasından ibaret olduğunu söyledi.

Bunun bir anlaşma olmadığını ve anlaşma makyajlı savaş çağrısı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşgalci siyonistler ve onların hamisi emperyalist ABD, 70 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber, konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, siyonizme destek vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin."