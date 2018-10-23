Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Osmanlı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Törende konuşma yapan Vali Süleyman Elban, son birkaç yüzyıl içerisinde yapılan savaşlara dikkati çekti.
Savaşların odağında belli kaynakların ele geçirilmesinin yattığını aktaran Elban, "Başta enerji kaynaklar olmak üzere diğer doğal kaynaklara sahip olma mücadelesi var savaşlarda. Çünkü hem enerji hem diğer kaynaklara kim hakimse güçlü millet o idi. Ama son dönemlere geldiğimizde artık güçlü olmanın yolu bilgiden geçiyor. Sizin ne kadar doğal kaynağa ve enerji kaynağına sahip olduğunuz, kontrol ettiğiniz değil, ne kadar bilgi gücüne sahip olduğunuz ve bunu ne kadar doğru kullandığınız önemli olmaya başladı. Dünyada artık hakimiyet de bunun üzerinde yürümekte." diye konuştu.
Teknolojide son dönemde ön plana çıkan devletlerin bilgi gücü ile, sahip oldukları güce kavuştuklarını aktaran Elban, şöyle konuştu:
"Güçlü olmuş ve bu gücünü günümüzde de devam ettiren devletler de yine bu yeni anlayışa, yeni paradigmaya uygun olarak, artık bilgi gücünü kullanarak eski görkemli günlerini ya da hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. 2007-2008 öğretim yılı itibariyle o zamanki başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve talimatları ile artık ülkemizin hiçbir ilinde, daha doğrusu üniversitesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu karar verildiğinde çok anlaşılmadı. Ama bana göre bu kararın arkasında bu yatıyor."
Elban, bilginin, insanlığın yararına kullanılmasının önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, 2018-2019 akademik yılının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı.
Kurumsal ve toplumsal birliktelikler oluşturarak her düzeyde iş birliğine açık bir üniversite olmayı öncelik aldıklarını ifade eden Karabulut, bu yıl üniversitenin doluluk oranının yüzde 93 olduğunu söyledi.
Karabulut, "Önümüzdeki dönemlerde üniversitemize katma değer katacak yeni fakülte ve yüksek okulları da bünyemize dahil ederek eğitim ve öğretim faaliyetlerine daha bir güvenle devam etmeyi planlıyoruz. Bu planlamaları yaparken ilimizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve kaliteden ödün vermeyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Göç, şehir ve üniversite" konulu açılış dersini verdi.
Tören, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve Resim Öğretmenliği Anabilim Dalının hazırladığı serginin açılışıyla sona erdi.
Törene, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, rektör yardımcıları, dekanlar, kurum amirleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.
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