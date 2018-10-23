Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni

Savaşların odağında belli kaynakların ele geçirilmesinin yattığını aktaran Elban, "Başta enerji kaynaklar olmak üzere diğer doğal kaynaklara sahip olma mücadelesi var savaşlarda. Çünkü hem enerji hem diğer kaynaklara kim hakimse güçlü millet o idi. Ama son dönemlere geldiğimizde artık güçlü olmanın yolu bilgiden geçiyor. Sizin ne kadar doğal kaynağa ve enerji kaynağına sahip olduğunuz, kontrol ettiğiniz değil, ne kadar bilgi gücüne sahip olduğunuz ve bunu ne kadar doğru kullandığınız önemli olmaya başladı. Dünyada artık hakimiyet de bunun üzerinde yürümekte." diye konuştu.

"Güçlü olmuş ve bu gücünü günümüzde de devam ettiren devletler de yine bu yeni anlayışa, yeni paradigmaya uygun olarak, artık bilgi gücünü kullanarak eski görkemli günlerini ya da hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. 2007-2008 öğretim yılı itibariyle o zamanki başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve talimatları ile artık ülkemizin hiçbir ilinde, daha doğrusu üniversitesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu karar verildiğinde çok anlaşılmadı. Ama bana göre bu kararın arkasında bu yatıyor."

Elban, bilginin, insanlığın yararına kullanılmasının önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, 2018-2019 akademik yılının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı.

Kurumsal ve toplumsal birliktelikler oluşturarak her düzeyde iş birliğine açık bir üniversite olmayı öncelik aldıklarını ifade eden Karabulut, bu yıl üniversitenin doluluk oranının yüzde 93 olduğunu söyledi.