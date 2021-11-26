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Ağrı, kalpte baskı, yanmaya dikkat! Daha çok efor sarfederken ortaya çıkıyor

26.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, kalp spazmının istirahat halindeyken de görülebildiği gibi daha çok efor sarfederken karşımıza çıkabileceğini belirtti.

Ağrı, kalpte baskı, yanmaya dikkat! Daha çok efor sarfederken ortaya çıkıyor

Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi göğüste şiddetli ağrı yapar. Zaten her ikisinin de meydana gelme nedeni kalp kasınının belli bir yerine gönderilen kanın azalmasıdır. Kalp spazmı istirahat halindeyken de görülebildiği gibi daha çok efor sarfederken karşımıza çıkar. Ağrı, kalpte baskı, yanma veya sıkışmayla karakterizedir.

KALP SPAZMI BELİRTİLERİ

  • Sıkıntı, daralma, nefes darlığı
  • Sıkışma ve baskı hissi
  • Ağrı

Ağrı hissi çoğunlukla göğsün ortasında başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerler. Kısa sürelidir. (5-10 dakika) Genellikle fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, heyecan, stres, üzüntü ve fazla yemek yeme durumlarından sonra oluşur. Sıklıkla istirahat halindeyken durulur. İstirahat sırasında spazm geçirilmesi daha ciddi bir durumdur. Ağrı keskin değildir; daha çok sıkışma, baskı, yanma veya huzursuzluk şeklinde hissettirir. Nefes alıp vermenin ağrıyı azaltıcı bir özelliği yoktur; kişi refleks olarak nefes alıp verir.

KALP SPAZMI VE KALP KRİZİ AYNI MIDIR?

Kalp spazmı ile kalp krizi aynı mantıkta meydana gelir diyebiliriz. Belirtileri de birbirine benzer. Eğer kalp spazmı 20 dakika kadar sürerse kalp krizine işaret edebilir. Başka bir ifadeyle kalp spazmı kalp krizinin öncüsüdür ve dikkat edilmelidir.

Kalp krizinin bu belirtisini görmezden gelmeyin: Mide bulantısı yaşıyorsanız...Kalp krizinin bu belirtisini görmezden gelmeyin: Mide bulantısı yaşıyorsanız...

KALP SPAZMI TANI VE TEDAVİSİ

Kalp spazmı belirtileriyle kardiyoloji uzmanına başvurduğunuzda EKG ve efor testi uygulanır. Çıkan sonuçlara göre teşhis konulur. Tedavi ilaçlarla ya da kalp spazmına neden olan hastalıkları tedavi etmek için anjiyogram, anjiyoplasti ve ameliyatla sağlanır. Kalsiyum kanal blokeleri de spazmaları önlemeye yardımcı olabilir. Doktorunuz hangi tedaviyi uygun görürse ona uyun ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanmamanız gerektiğini unutmayın.

Öte yandan kalp spazmını önlemek için birtakım davranış değişikliklerini uygulayabilirsiniz:

  • Sigara ve alkolden uzak durmak.
  • Sağlıklı beslenmek. Yağlı, tuzlu, kızarmış, işlenmiş gıdalardan uzak durmak.
  • Fazla kilolardan kurtulmak.
  • Her gün düzenli olarak doktorun tavsiye ettiği sporları uygulamak.
  • Diyabet, yüksek kolesterol ve yüksek kan basıncı gibi hastalıkları tedavi ettirmek.
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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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