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"Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzurum'dan kuraklık raporları alıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçiler, zamansız yağışlar ve sıcak hava nedeniyle arazilerinde bekledikleri verimi göremedi - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş: - "Iğdır'da kuraklıkla ilgili elimize gelen belgeler var, Kars'ın farklı ilçelerinde, Ağrı'da ve Erzurum'un Hınıs bölgesinden gelen kuraklıkla ilgili raporlar var"

CÜNEYT ÇELİK - Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler zor günler geçiriyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yıl içinde yeterli yağışların yaşanmaması ve yaz mevsimindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler, arazilerindeki mahsullerde bekledikleri verimi göremedi.

Tahıl ürünlerinde geçen yıla oranla bekledikleri verimi göremeyen Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'daki çiftçiler, sıkıntılı günler yaşıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin hasat dönemine başladığını hatırlattı.

- "Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuraklık var"

Bu yıl yağışların tarım için yararlı olduğu ilkbahar mevsiminde etkili olmadığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl Doğu Anadolu Bölgesi, yağışları alması gereken zamanda almadı. Bu sezonda Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuraklık var. Üretimde bazı yerlerde yüzde 30-35, bazı bölgelerde ise yüzde 60-65 oranında düşüş var. Böylesi bir kuraklık çiftçileri çok zor duruma bıraktı. Buradaki üreticilerimizin zaten yüzde 90'ı ektiği ürünü kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapıyor. Burada kar amacı güdülecek bir ekim yok. Bu kuraklık olunca samanın olmaması, otun düşük olması, rekoltenin düşmesi hayvancılığa da yansıyacaktır. Dolayısıyla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz elindeki hayvanı ucuza çıkartmak zorunda kalacaklar."

Ertaş, yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler geçirdiğini belirterek, çiftçilikle uğraşan yöre halkının mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini isteyen Ertaş, "Tarım ve Orman Bakanlığından talebimiz, Türkiye Ziraat Bankalarıyla bir an önce protokol imzalayarak çiftçilerimizin 2019 borçları ertelenmeli." diye konuştu.

- "Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzurum'dan kuraklık raporları alıyoruz"

Mevsim dışında etkili olan sağanak ile dolunun da tarım arazilerine zarar verdiğini ve bu durumun verimliliği düşürdüğünü anlatan Ertaş, tuttukları raporlara göre en çok kuraklığın Ağrı bölgesinde yaşandığını dile getirdi.

Ağrı ve ilçelerinde yüzde 60-65 oranında tahılda kuraklık nedeniyle kayıp yaşandığını aktaran Ertaş, "Iğdır'da kuraklıkla ilgili elimize gelen belgeler var, Kars'ın farklı ilçelerinde, Ağrı'da ve Erzurum'un Hınıs bölgesinden gelen kuraklıkla ilgili raporlar var. İnşallah Bakanlık bir an önce tedbirlerini alır ve sıkıntıları atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.

- Çiftçiler destek bekliyor

Kars'ta çiftçilik yapan Uğur Dikicieli ise bu yıl tarlalarından istedikleri verimi alamadıklarını ifade ederek, "Kuraklık var, mazot pahalı, balya ipi de pahalı. Traktörü krediyle aldım nasıl ödeyeceğimin hesabını yapıyorum. Geçen sene günde 1200-1300 balya yapıyordum, şimdi akşama kadar 300 balya anca yapıyorum. O kadar mazot yakıyoruz, zarar ediyoruz ama mecburen geliyoruz. Mağduruz kredilerin ertelenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Digor Düzgeçit köyünde çiftçilik yapan Fırat Adikti de bölge halkının hasada başladığını anımsatarak, yaşanan kuraklık nedeniyle verimin çok düşük olduğunu ve zor günler geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kuraklık tahıl yağış

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