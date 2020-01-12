Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle araçların yakıt depoları dondu, Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin bazı bölümleri buz tuttu.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar, yakıt deposu donan otomobillerini çalıştırmak için uzun süre sıcak suyla ısıtmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının üstünü battaniye, branda ve halılarla örterek soğuğa karşı önlem aldı.

Soğuk hava ve yollardaki buzlanma dolayısıyla vatandaşlar yürümekte güçlük yaşadı.

Vatandaşlardan Bayram Sobacı, havanın çok soğuk olduğunu ve yakıt deposu donan aracını güçlükle çalıştırdığını söyledi.

- Kars

Bir süre önce etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen Kars'ta, doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Susuz ilçesinde etrafı karla kaplanan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.

İlçede ağaçlar ve diğer bitkiler kırağı tutarken, ormanlık alandaki çeşmeler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ve doğalgaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Sabah aralıklarla etkili olan sisten dolayı görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü.

- Erzurum

Erzurum'da kısa süre önce etkili olan kar yağışı sonrası, kentteki süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

