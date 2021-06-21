Ağrı kesici bitki çayları neler? İşte doğal ağrı kesiciler

Kişiye göre, var olan hastalığa, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ağrılara yönelik kullanılan bitki çayları mevcuttur. Bu çaylardan en başta rezene çayı tüketilebilir. Rezene çayı sindirim sistemindeki rahatsızlıkları ve şikayetleri ortadan kaldırmaktadır. Fakat buradaki etki kişiye göre değişmektedir. Bir kişiye rezene çayı çok iyi gelirken bir başka kişiye kekik çayı çok iyi gelebilir. Kimyon çayı da aynı şekilde rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Ağrıları gidermek için içilen ilaçla, devamında tüketilen bitki çayı etkileşime girebilir. Bu nedenle bilinçli tüketmek çok önemlidir. Kulaktan dolma bilgilerle içilmemelidir.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Boğaz ağrıları ve öksürüğe karşı etkilidir. Solunum yolunun rahatlamasına yardımcı olur.

Yatmadan önce tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinir. Bu yüzde kilo vermeye destek olur.

Kas gevşetici etkisi vardır. Bu yüzden baş ağrılarının azalmasında da etkilidir.

Rezene çayının östrojen hormonunu uyardığı düşünülür. Bu da anne sütünün arttırılmasında etkilidir.

Kasların gevşemesine yardımcı olduğu için, regl sancılarını azaltır.

Rezene çayı soğutulduktan sonra pamuk yardımıyla göz çevresine sürülürse, gözlerdeki şişkinlikler azaltılır.

İdrar söktürücü özelliğiyle ödem oluşmasını önler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, ses kısıklığına iyi gelir.

Kansızlığa karşı iyi geldiği düşünülmektedir.

Cilt dokusunu yeniler ve cildin canlı görünmesini sağlar.

Enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

KİMYON ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi düzenler.

Kas ve kemik gelişimini destekler.

Diyabetin tedavisine yardımcı olur.

Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur.

Yüksek kolesterolü düşürür.

Gıda kaynaklı hastalıkları önler.

İlaç bağımlığından kurtulmaya destek olur.

Astım ve bronşiti tedavi eder.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?