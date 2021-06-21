HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağrı kesici bitki çayları neler? İşte doğal ağrı kesiciler

Ağrı kesici bitki çayları neler? İşte doğal ağrı kesiciler

21.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları şifa kaynağı olarak görülür. Ağrı kesici görevi üstlenen bitki çayları en fazla tüketilen çeşitler arasında yer alır. Peki hangi bitki çayları ağrılara iyi gelir? İşte Uzman Diyetisyen Sema Gübür'ün anlatımıyla yararları saymakla bitmeyen bitki çaylarından ağrı kesici görevi görenler...

Kişiye göre, var olan hastalığa, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ağrılara yönelik kullanılan bitki çayları mevcuttur. Bu çaylardan en başta rezene çayı tüketilebilir. Rezene çayı sindirim sistemindeki rahatsızlıkları ve şikayetleri ortadan kaldırmaktadır. Fakat buradaki etki kişiye göre değişmektedir. Bir kişiye rezene çayı çok iyi gelirken bir başka kişiye kekik çayı çok iyi gelebilir. Kimyon çayı da aynı şekilde rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Ağrıları gidermek için içilen ilaçla, devamında tüketilen bitki çayı etkileşime girebilir. Bu nedenle bilinçli tüketmek çok önemlidir. Kulaktan dolma bilgilerle içilmemelidir.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

  • Mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.
  • Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun dengede kalmasını sağlar.
  • Boğaz ağrıları ve öksürüğe karşı etkilidir. Solunum yolunun rahatlamasına yardımcı olur.
  • Yatmadan önce tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinir. Bu yüzde kilo vermeye destek olur.
  • Kas gevşetici etkisi vardır. Bu yüzden baş ağrılarının azalmasında da etkilidir.
  • Rezene çayının östrojen hormonunu uyardığı düşünülür. Bu da anne sütünün arttırılmasında etkilidir.
  • Kasların gevşemesine yardımcı olduğu için, regl sancılarını azaltır.
  • Rezene çayı soğutulduktan sonra pamuk yardımıyla göz çevresine sürülürse, gözlerdeki şişkinlikler azaltılır.
  • İdrar söktürücü özelliğiyle ödem oluşmasını önler.
  • Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, ses kısıklığına iyi gelir.
  • Kansızlığa karşı iyi geldiği düşünülmektedir.
  • Cilt dokusunu yeniler ve cildin canlı görünmesini sağlar.
  • Enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

KİMYON ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

  • Sindirimi düzenler.
  • Kas ve kemik gelişimini destekler.
  • Diyabetin tedavisine yardımcı olur.
  • Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur.
  • Yüksek kolesterolü düşürür.
  • Gıda kaynaklı hastalıkları önler.
  • İlaç bağımlığından kurtulmaya destek olur.
  • Astım ve bronşiti tedavi eder.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

  • Öksürük, bronşit gibi solunum sisteminizi etkileyen rahatsızlıkları iyileştirir.
  • Yemek sonrasında yaşanan hazımsızlığı önler.
  • Romatizma ağrılarına iyi gelir.
  • Özellikle kolon kanseri konusunda tam bir savaşçı.
  • Gargara yapıldığında ağız kokusunu engeller, diş eti hastalıklarına iyi gelir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Depresyonu önler, anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlar.
  • Cilt problemlerine iyi gelir.
  • Adet ağrılarını hafifletir ve adet dönemini düzene sokar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Buz terapisi ile zayıflama yöntemi!Buz terapisi ile zayıflama yöntemi!
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.