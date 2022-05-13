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Ağrı kesiciler ağrıyı kesmeyebilir!

13.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parasetamollerden sonra aspirin ve benzeri olan ibuprofen etken maddeli ilaçlar için de bir uyarı geldi. Yapılan çalışmalara göre ağrıyı kesmesi için içilen ibuprofen etken maddeli ilaçlar ağrının daha da kötü hale gelmesine neden olurken, ağrı süresini de uzatabileceği ortaya çıktı. İki ülkede yapılan ağrı kesici çalışmaları bazı ilaçların acı çekme süresini uzatma konusunda uyarıda bulundu.

Ağrı kesiciler ağrıyı kesmeyebilir!

Ağrı kesicilerin ağrıyı kesmediği gibi ağrı kesici olarak aspirin ve ibuprofen almak hissedilen ağrıyı daha da kötüleştireceği ve acı çekme süresini uzatacağı ortaya çıktı. Bir süredir ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlara karşı insanların şüpheli yaklaşımı bu durumun ne kadar normal olduğunu ortaya çıkardı.

Daily Mail’in haberine göre, Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden ve İtalya’daki Monza Hastanesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan ve Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, laboratuvar ortamında insan hücreleri ve fareler üzerinde yapılan testler temel alındı.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Anti-inflamatuar ilaçlar, vücudun iyileşme sürecine başlamasına yardımcı olan beyaz kan hücreleri olan nötrofilleri bloke ederek çalışır.

Uzmanlar, bel ağrısıyla mücadele eden 98 kişiden üç kez alınan kan örneklerini analiz etti. Ağrıları sonunda kaybolan hastaların kanlarında, hala olanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla nötrofil vardı.

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Bu, araştırmacılara, anti-inflamatuar ilaçlarla yaralı farelerdeki nötrofilleri bloke etmeyi test etme konusunda ilham verdi. Çoğu kontrol faresi iki ay içinde ağrı hissetmeyi bıraktı.

Ancak, anti-inflamatuar ilaçları alan kemirgenler, ortalama olarak iki kat daha uzun süre ağrı yaşadılar ve bazıları kontrol grubuna göre 10 kat daha uzun süre acı çekti.

Deneyi parasetamol gibi iltihabı hedeflemeyen ağrı kesicilerle tekrarlamak, aynı uzun süreli ağrı tepkisini üretmedi. Araştırmacılar, bu inflamasyonun yaralanmaları iyileştirmede ve ağrıyı çözmede rol oynadığını söyledi.

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Bulgular, ağrılarını tedavi etmek için anti-inflamatuar ilaçlar alanların iki ila 10 yıl sonra ağrı çekme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren 500.000 kişinin ayrı bir analiziyle desteklendi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

İtalya Monza Hastanesi’nden Dr. Massimo Allegri, bulguların sağlık görevlilerinin ağrılı yaralanmaları farklı şekilde tedavi etmesi gerektiği anlamına gelebileceğini savundu.

Allegri, “Bulgularımız, akut ağrıyı tedavi etme şeklimizi yeniden gözden geçirmenin zamanının geldiğini gösteriyor. Neyse ki ağrı, iltihaplanmaya müdahale etmeyen başka yollarla da giderilebilir” dedi.

Uzmanlar, iltihap önleyici ilaçları, iltihabı bozmayan diğer ağrı kesicilerle karşılaştıran daha fazla yol bulunması çağrısında bulundu. (Sözcü)


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