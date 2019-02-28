Ağrı kodluyor

Ağrı Valiliği tarafından yürütülen “Kodla Ağrı” projesi kapsamında, il genelinde 13 bin 908 öğrenci daha kodlama eğitimi almaya başladı.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Kodla Ağrı projesine 1 Kasım 2017’de başlanmıştır. O tarihe kadar ilde kodlama eğitimi alan öğrenci olmadı. Ana sınıfından 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilere kodlama eğitimi vermek istiyoruz. İlde eğitim gören yaklaşık 13 bin 900 ana sınıfı öğrencisini projeye dahil edeceğiz. Okuma yazmayı öğrenmeden önce kodlama yazmayı öğretmeye karar verdik. İlimizde şu anda 13 bin 900 civarındaki anaokulundaki yavrumuz henüz okuma yazma öğrenmeden önce kodlama öğreniyor. Bunlarla toplam kodlama eğitimi alan öğrenci sayımız 65 bin 900 civarına yaklaştı. Türkiye’de Ağrılı çocuklarla yazılım alanında söz sahibi olacağına inanıyorum. Şu an itibariyle yazılım eğitimi verdiğimiz öğrenci sayısı tüm Türkiye’de bu eğitimi alan öğrenci sayısından çok çok fazla. Dolayısıyla gelecek yıl biz bu sayıyı 165 bine ulaştırdığımızda tahmin ediyorum, birkaç yıl sonra artık yazılım işi yapan insanların ciddi bir oranı Ağrılı olacak. Muhtemelen 8-10 yıl sonra da bu işi yapanların tamamına yakını Ağrılı olacak. Biz çocuklarımıza sadece yazılım eğitimi vermiyoruz. Onların aldığı kodlama eğitiminin düzeyini yükseltmek için hem üniversitelerimizin teknokentleriyle hem de özel şirketlerle beraber partnerlik yapıyoruz” dedi.

Kardelen Anaokulunun öğretmenlerinden okul öncesi öğretmeni ve kodlama ve robotik eğitmeni İlknur Balkaş, ise ,”Bu eğitim ile öğrencilerin özgüvenleri artacaktır. Biz daha çok okul öncesi olduğumuz için ilköğretim çağına başlamamış çocuklarla çalışmaktayız. Bizde aldıkları bu eğitimle algoritmayla başlayacaklar. Daha ileri ki zamanlarda da bunları kendi branşlarında ya da sınıflarında devam ettirecekler. Çocuklarda bir robot düşüncesi olduğu için onların daha çok hoşlarına gidiyor. Hareket etmeleri ve herhangi bir literatüre bağlı kalmadan kendi oluşturdukları hayal güçlerine yönelik kendi seçtikleri hayvan ve robotları oluşturup bunları kullanmaya başlıyorlar. Bu daha çok dikkatlerini çektiği için onlara cazip geliyor. Hem öğrencilerimizden hem de velilerimizden buna yönelik çok güzel dönütler alıyoruz” diye konuştu.